На РЖД введено эстафетное медицинское сопровождение поездов с детьми

ОАО "РЖД" организовало эстафетное медицинское сопровождение поездов с детьми. Такое решение было принято из-за участившихся случаев заболеваемости серозным менингитом.

Чтобы не срывать графики движения поездов, врачи в пути следования осматривают каждого ребенка и при необходимости оказывают помощь, а также принимают решение о госпитализации.

В частности, несколько дней назад медбригады осмотрели детей в 7 различных поездах, в результате в больницы Воронежа, Курска, Орла, Тулы, Москвы с подозрением на менингит были госпитализированы 23 ребенка.

У 10 детей был подтвержден серозный менингит, у остальных выявлены ангина, ОРЗ и другие заболевания.