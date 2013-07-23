23 июля 2013, 13:48Транспорт
На РЖД введено эстафетное медицинское сопровождение поездов с детьми
ОАО "РЖД" организовало эстафетное медицинское сопровождение поездов с детьми. Такое решение было принято из-за участившихся случаев заболеваемости серозным менингитом.
Чтобы не срывать графики движения поездов, врачи в пути следования осматривают каждого ребенка и при необходимости оказывают помощь, а также принимают решение о госпитализации.
В частности, несколько дней назад медбригады осмотрели детей в 7 различных поездах, в результате в больницы Воронежа, Курска, Орла, Тулы, Москвы с подозрением на менингит были госпитализированы 23 ребенка.
У 10 детей был подтвержден серозный менингит, у остальных выявлены ангина, ОРЗ и другие заболевания.
