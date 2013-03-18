Дополнительный поезд пустят из Москвы в Хельсинки на майские праздники

В период майских праздников РЖД назначает дополнительный поезд № 70/69 сообщением Москва – Хельсинки – Москва.

Поезд будет отправляться из столицы России 30 апреля и 8 мая 2013 года, из столицы Финляндии – 4 и 11 мая. В состав поезда будет включено 15 купейных вагонов.

Тарифы на проезд не будут отличаться от тарифов, действующих для регулярного поезда № 32/31 "Лев Толстой" Москва – Хельсинки.