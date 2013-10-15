Форма поиска по сайту

15 октября 2013, 20:46

Транспорт

Приостановлена продажа билетов на поезда из Финляндии в Россию

Временно приостановлена продажа билетов на поезда Хельсинки – Москва. Как сообщили в пресс-службе РЖД, это связано со сбоем в системе резервирования и продажи проездных документов на поезда дальнего следования "Teema" Финских железных дорог.

Из России в Финляндию билеты можно приобрести через российскую систему "Экспресс-3" в штатном режиме.

В настоящее время финские железнодорожники работают над восстановлением работы системы, а также над поиском альтернативного способа продажи проездных документов на время решения технической проблемы.

