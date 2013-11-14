Форма поиска по сайту

14 ноября 2013, 19:40

Транспорт

Дополнительные поезда пустят в новогодние праздники в Санкт-Петербург

В предновогодние дни и новогодние праздники РЖД пустит дополнительные рейсы поездов "Сапсан" по маршруту "Москва - Санкт-Петербург - Москва". Купить билет на один из них можно будет не ранее, чем за 10 суток до отправления поезда.

Одновременно с назначением дополнительных рейсов в праздничные дни будет отменен ряд поездов сообщением "Москва - Нижний Новгород", "Санкт-Петербург - Новгород-на-Волхове", а также некоторые другие, сообщает пресс-служба РЖД.

Информацию о расписании поездов можно получить по телефону единого информационно-сервисного центра РЖД - 8-800-775-00-00.

