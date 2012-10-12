В Москве откроют пункт социальной помощи детям на вокзалах

В Москве откроется первый пункт социальной помощи детям на вокзалах. Учредителями пункта являются ОАО "РЖД" и благотворительный фонд "Расправь крылья!". Сотрудники пункта будут оказывать помощь беспризорным и безнадзорным детям, а также семьям с детьми, оказавшимся трудной ситуации.

Пункт будет функционировать на Казанском вокзале, сообщает Городской портал общественного развития.

В церемонии открытия примет участие глава ОАО "РЖД" Владимир Якунин.

Открытие пункта состоится в 16.00 15 октября по адресу: Комсомольская площадь, дом 2а, второй подъезд.