На РЖД начали выявлять пассажиров с фальшивыми билетами

В этом году при помощи нового программно-технического комплекса "Ревизор" на РЖД выявлено 20 пассажиров с фальшивыми билетами. Об этом рассказал журналистам первый заместитель генерального директора ОАО "Федеральная пассажирская компания" Владимир Каляпин.

Новое устройство позволяет выявить поддельные билеты, купленные пассажирами не в кассе, а с рук, либо заказанные на сомнительных интернет-сайтах. Оно высвечивает номер вагона и место, определяет подлинность бланка РЖД и наличие голограммы.

Владимир Каляпин напомнил, что пассажирам при покупке билетов необходимо быть внимательными и осторожными, приобретать билеты только в кассах или на официальном сайте РЖД. Проездной документ должен быть напечатан на фирменном бланке с голограммой, который невозможно подделать.