04 июня 2013, 19:03Транспорт
Siemens и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве
Немецкий концерн Siemens AG и ОАО "Российские железные дороги" подписали соглашение о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта.
Компании планируют сотрудничать в области создания и модернизации железнодорожной инфраструктуры, а также поставок железнодорожных вагонов в третьи страны, передает ИТАР-ТАСС.
В первую очередь, речь идет о поставках оборудования на рынок СНГ и реализации ряда проектов в Сербии.
Конкретные направления сотрудничества будут определены сторонами в ходе дальнейших переговоров и зафиксированы отдельными соглашениями.