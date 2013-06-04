Siemens и РЖД подписали соглашение о сотрудничестве

Немецкий концерн Siemens AG и ОАО "Российские железные дороги" подписали соглашение о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта.

Компании планируют сотрудничать в области создания и модернизации железнодорожной инфраструктуры, а также поставок железнодорожных вагонов в третьи страны, передает ИТАР-ТАСС.

В первую очередь, речь идет о поставках оборудования на рынок СНГ и реализации ряда проектов в Сербии.

Конкретные направления сотрудничества будут определены сторонами в ходе дальнейших переговоров и зафиксированы отдельными соглашениями.