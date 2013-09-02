Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 сентября 2013, 18:39

Транспорт

Изменилось расписание пригородных поездов на участке Москва – Тверь

Со 2 сентября меняется расписание пригородных поездов, курсирующих на московско-тверском участке железной дороги. Запускается новый поезд сообщением Москва – Тверь, а у нескольких из существующих электричек увеличивается количество остановок.

По рабочим дням из Москвы в Тверь в 17.52 теперь отправляется дополнительный скоростной поезд, следующий с минимальным количеством остановок.

Электричке Москва – Крюково, отъезжающей от столицы в 18.55, назначена новая остановка – в 19.11 на платформе "Моссельмаш". А утренний поезд Крюково – Москва, отправляющийся в 9.07, будет в 9.30 останавливаться на платформе "Петровско-Разумовское".

Сайты по теме


РЖД поезда дополнительные поезда изменения в движении ж/д и вокзалы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика