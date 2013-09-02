Изменилось расписание пригородных поездов на участке Москва – Тверь

Со 2 сентября меняется расписание пригородных поездов, курсирующих на московско-тверском участке железной дороги. Запускается новый поезд сообщением Москва – Тверь, а у нескольких из существующих электричек увеличивается количество остановок.

По рабочим дням из Москвы в Тверь в 17.52 теперь отправляется дополнительный скоростной поезд, следующий с минимальным количеством остановок.

Электричке Москва – Крюково, отъезжающей от столицы в 18.55, назначена новая остановка – в 19.11 на платформе "Моссельмаш". А утренний поезд Крюково – Москва, отправляющийся в 9.07, будет в 9.30 останавливаться на платформе "Петровско-Разумовское".