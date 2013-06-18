Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня 2013, 18:05

Спорт

Финал Кубка России следующего сезона состоится 8 мая будущего года

Финал Кубка России по футболу следующего сезона состоится 8 мая будущего года. Это следует из календаря, утвержденного общим собранием членов Российской футбольной премьер-лиги.

Кроме того, на заседании был утвержден календарь следующего сезона. Турнир начнется 14 июля этого года, а завершится в мае будущего года. Причем в последнем туре все московские команды проведут матчи между собой - "Локомотив" примет армейцев, а "Спартак" померится силами с "Динамо".

Это второй чемпионат, который пройдет по системе "осень-весна". Победителем первого турнира по такой схеме стал московский ЦСКА, сделавший "золотой дубль" - выигрыш чемпионата России и Кубка страны.

Отметим, что в следующем сезоне "Спартак" будет проводить свои домашние матчи на стадионе "Локомотив".

Сайты по теме


РФПЛ календарь

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика