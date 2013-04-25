В подмосковной деревне Караваево паводок привел к наводнению

В подмосковной деревне Караваево Ногинского района произошло подтопление 87 приусадебных участков, на которых проживает 350 человек. Уровень воды поднялся на 45 сантиметров.

"На случай необходимости проведения отселения жителей из д. Караваево, подготовлено два пункта временного размещения ДК "Караваево" 120 (койко-мест) и туристическая база "Боровое" 350 (койко-мест)", – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Угрозы жизни и здоровью жителей Караваево нет, отмечается в тексте.

Напомним, в результате паводка затопило и подмосковную Дубну. В настоящее время паводок в Дубне постепенно идет на спад. Но большинство жилых домов и дачных участков по-прежнему остаются под водой. Спасатели и добровольцы ищут четырех человек, которые пропали без вести после лодочной прогулки по Иваньковскому водохранилищу.