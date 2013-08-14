Грунтовые дороги в Подмосковье будут ликвидированы к 2018 году

Грунтовые автодороги в Московской области к 2018 году станут достоянием истории. Положение об этом содержится в программе о развитии дорожно-транспортного комплекса, принятой подмосковным правительством.

Программа рассчитана на 2014-2018 годы, сообщает подмосковный Минтранс.

Важнейшим проектом программы является строительство Центральной кольцевой автодороги. К 2019 году планируется завершение работ по вводу ЦКАД в эксплуатацию. Трасса будет иметь по две полосы для движения в обоих направлениях. Максимальная разрешенная скорость по новой дороге может составить 140 километров в час. Проект получил одобрение президента России Владимира Путина.

Кроме того, в числе приоритетов в документе называется развитие транспортно-логистической системы региона, что позволит обеспечить создание 30 тысяч рабочих мест, а также увеличение пропускной способности автодорог регионального значения.

В Подмосковье планируется построить и реконструировать более 480 километров автодорог, в том числе 118 километров - до сельских населенных пунктов, а также 35 мостов и путепроводов.

Общий объем финансирования госпрограммы Московской области "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" из федеральных, региональных и внебюджетных источников составляет 1,8 триллиона рублей.