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09 сентября 2013, 15:33

МО

Главой подмосковной федерации футбола переизбран Игорь Ефремов

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов переизбран председателем Федерации футбола Московской области, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФФМО.

Выборы прошли в понедельник.

Претендентом на эту должность являлся также известный в прошлом футбольный арбитр Станислав Сухина. В ходе открытого голосования действующий президент организации Ефремов одержал безоговорочную победу, набрав 176 голосов против 13.

Ефремов возглавляет ФФМО с 2004 года.

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