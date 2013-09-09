Главой подмосковной федерации футбола переизбран Игорь Ефремов

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов переизбран председателем Федерации футбола Московской области, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФФМО.

Выборы прошли в понедельник.

Претендентом на эту должность являлся также известный в прошлом футбольный арбитр Станислав Сухина. В ходе открытого голосования действующий президент организации Ефремов одержал безоговорочную победу, набрав 176 голосов против 13.

Ефремов возглавляет ФФМО с 2004 года.