В Подмосковье проложат более 9 тысяч километров линий электропередачи

Более 9 тысяч километров новых линий электропередачи проложат в Подмосковье в 2014 году, сообщает телеканал "Москва 24" со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

На работы выделят 64 миллиарда рублей по инвестиционным программам сетевых компаний.

Пестов отметил, что в настоящее время разработана схема и программа перспективного развития электроэнергетики Московской области на пять лет, согласно которой планируется ввести 840 мегаватт генерирующей мощности и построить более трех тысяч километров линий электропередачи.