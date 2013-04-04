Форма поиска по сайту

04 апреля 2013, 22:38

В подмосковном Пушкине восстановили теплоснабжение

Теплоснабжение 23 жилых домов в городе Пушкино Московской области, прерванное из-за аварии, полностью восстановлено, сообщили в МЧС.

"Теплоснабжение восстановлено в полном объеме в 21.00", - говорится в пресс-релизе ГУ МЧС по Московской области.

В ликвидации последствий происшествия участвовали 10 человек и 3 единицы техники.

Напомним, инцидент произошел днем при установке мачты освещения на улице Заводская. В ходе работ был поврежден кабель, снабжающий электричеством котельную на территории Пушкинского электромеханического завода.

