04 апреля 2013, 17:37

Без тепла остались три тысячи жителей подмосковного Пушкина

Установка мачты освещения на улице Заводская в подмосковном Пушкине обернулась крупной аварией. Повредился кабель, поставлявший электричество в котельную на территории Пушкинского электромеханического завода. В результате в 23 жилых домах было прервано теплоснабжение, около трех тысяч жителей города остались без отопления и горячей воды, сообщает областное управление МЧС.

В настоящий момент на месте аварии уже работают сотрудники оперативной группы Пушкинского гарнизона. Ожидается также прибытие ремонтно-восстановительных бригад. Необходимости в эвакуации населения нет.

