Ветераны получат персональное поздравление от президента

Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла получат персональные поздравления ко Дню Победы от президента России. Почтальоны вручат им поздравительные письма лично в руки с 3 по 9 мая.

В случае, если кто-то из ветеранов не сможет получить поздравление в запланированные сроки, письмо месяц будет ждать своего адресата в почтовом отделении.

Сами работники Почты России обещают предпринять все необходимые меры, чтобы вручить все поздравления, в том числе и при смене ветераном места жительства. Ожидается, что поздравления с Днем Победы получат 3,3 миллиона человек.