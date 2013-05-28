Москвичи увидят старинный Петровский парк

В столице для всех желающих проводят экскурсии, посвященные истории "Московского Версаля". Вы пройдете по маршруту первого городского трамвая, найдете последнюю дачу Петровского парка и его сказочные ворота, а также пообщаетесь с очевидцами былого паркового великолепия.

Также экскурсоводы расскажут, откуда возникло выражение "мавританский газон", каким образом Михаилу Врубелю удалось победить свою странную болезнь и что предшествовало строительству Благовещенской церкви.

Добавим, что парк в свое время стал самым желанным местом для устройства загородных имений. По тени аллей прогуливались Толстые, Апраксины и Трубецкие.

По информации городской интерактивной афиши 2do2go.ru, в начале XX века Петровский парк был главной концертной площадкой для всех окрестных цыганских хоров.

Ближайшая экскурсия состоится 2 июня. Стоимость – 400 рублей, студентам билет обойдется в 350 рублей, школьникам – 200 рублей. Дети до 12 лет могут участвовать в экскурсии бесплатно.