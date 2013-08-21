Форма поиска по сайту

21 августа 2013, 16:25

Спорт

Нападающий "Детройта" Дацюк стал обладателем "Харламов Трофи"

Нападающий "Детройта" Павел Дацюк стал обладателем "Харламов трофи". Этот приза вручается лучшему российскому игроку НХЛ. Победитель определяется в ходе голосования всех россиян, играющих в заокеанской лиге.

Вторым по итогам голосования стал Овечкин, а третье место занял Сергей Бобровский, сообщает "Советский спорт".

В прошлом сезоне Дацюк набрал 58 очков в 61 игре чемпионата и плей-офф НХЛ. Отметим, что сезон был "укороченным" из-за локаута.

Приз "Харламов трофи" ежегодно вручается газетой "Советский спорт" лучшему российскому игроку в НХЛ.

