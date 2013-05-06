Где 9 мая в Москве посмотреть Парад Победы

Читательница M24.ru Екатерина хочет знать, как попасть на Парад Победы 2013.

"Где можно купить билеты на Парад Победы 2013", - спрашивает читательница M24.ru.

Ответ Сетевого издания М24.ru

Добрый день, Екатерина!

Попасть на Парад Победы 9 мая на Красную площадь можно по специальным пропускам-приглашениям, которые получают ветераны и их родственники от администрации президента России.

Увидеть парад вживую можно будет в следующих местах Москвы: на Ходынском поле, Проектируемом проезде, Ленинградском проспекте, 1-й Тверской-Ямской, Тверской, Моховой, Охотном ряду, Манежной площади, Васильевском спуске.

