06 мая 2013, 14:13

Где 9 мая в Москве посмотреть Парад Победы

"Где можно купить билеты на Парад Победы 2013", - спрашивает читательница M24.ru.

Ответ Сетевого издания М24.ru

Добрый день, Екатерина!

Попасть на Парад Победы 9 мая на Красную площадь можно по специальным пропускам-приглашениям, которые получают ветераны и их родственники от администрации президента России.

Увидеть парад вживую можно будет в следующих местах Москвы: на Ходынском поле, Проектируемом проезде, Ленинградском проспекте, 1-й Тверской-Ямской, Тверской, Моховой, Охотном ряду, Манежной площади, Васильевском спуске.

Сюжет: М24.ru отвечает на вопросы читателей
