10 октября 2013, 14:29

В мире

Премию имени Сахарова получила 16-летняя пакистанская школьница

Шестнадцатилетняя пакистанская школьница Малала Юсуфзаи, обличившая преступления талибов, стала лауреатом присуждаемой Европарламентом (ЕП) премии имени академика Андрея Сахарова "За свободу мысли". Об этом сообщил председатель ЕП Мартин Шульц.

Малала Юсуфзаи также выступает в защиту права юных граждан Пакистана свободно избирать собственный путь в жизни, сообщает ИТАР-ТАСС.

Церемония вручения премии должна пройти 20 ноября в Страсбурге.

