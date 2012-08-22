К началу учебного года в Москве обновили дорожные знаки

В рамках подготовки к началу учебного года в Москве привели в порядок дорожные знаки на пешеходных переходах. Это было сделано, чтобы повысить безопасность пешеходов-детей.

Как уточняет портал мэра и правительства Москвы, были обновлены 2152 дорожных знака "Пешеходный переход", 1498 знаков "Дети" и 40 знаков "Искусственная неровность".

Также было установлено дополнительное освещение на трех пешеходных переходах Нижегородской улицы: в районе домов 8, 9 и на пересечении с Воловьей улицей.

Работы в столице проводились в рамках профилактических мероприятий "Внимание — дети!" по поручению московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Перед этим власти проверили составленный блогерами "антирейтинг" столичных переходов.