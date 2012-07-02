Следующий бой Виталия Кличко состоится в Москве

Следующий бой украинского боксера-тяжеловеса Виталия Кличко состоится 8 сентября в Москве. В этом поединке Кличко-старший сразится с немецким боксером Мануэлем Чарром. Как сообщает немецкий новостной портал Bild.de, в числе гостей встречи ожидается президент России Владимир Путин.

Ожидается, что этот бой станет последним в профессиональной карьере Кличко-старшего по прозвищу "Доктор Железный Кулак", защитившего 18 февраля титул чемпиона мира по версии WBC. Изначально ожидалось, что Кличко встретится с Чарром в Киеве.

"Я знаю, что многие фанаты в Москве с нетерпением ждут моего боя. Чарр - молодой, амбициозный боксер, но я выиграю поединок. Пока он не знает поражений, поэтому недооценивать его не следует", - сообщил 40-летний украинец.

Михаэль Чарр, носящий прозвища "Бриллиантовый мальчик" и "Колосс Кельна", на профессиональном ринге выиграл 21 бой и еще не потерпел ни одного поражения. В своем интервью он заявил, что Кличко является его кумиром. "Я называю его "Мистер Кличко", потому что с уважением отношусь к нему. На ринге это не будет иметь значения, я постараюсь одолеть его", - сказал 27-летний немец.