Олимпийский квест пройдет в Москве

В субботу, 8 февраля, в Москве пройдет альтернативная Олимпиада – квест "Олимпийский". 20 участников состязаний поборются за медаль, которая принесет удачу нашей сборной в Сочи.

Квест рассчитан на два-три часа. Организаторы предложат спортсменам посетить места и выполнить задания, связанные с нашими победами на летних Олимпийских играх в 1980 году, сообщает интерактивная городская афиша 2do2go.ru.

Количество участников квеста ограничено. Желающие испытать свою физическую выносливость должны зарегистрироваться, отправив заявку по адресу info@streetadventure.com. В заявке нужно указать вариант кричалки в поддержку Олимпийской сборной и краткую информацию о себе ( имя, увлечение, возраст).

Сбор участников квеста в центре зала станции метро "Кропоткинская". Мероприятие пройдет с 14.00 до 17.00.