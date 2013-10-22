Задержанный скончался в отделе полиции города Одинцово

В отделе полиции №2 подмосковного города Одинцово скончался 43-летний мужчина, задержанный за совершение административного правонарушения. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.

Согласно сообщению, мужчина в состоянии алкогольного опьянения был доставлен в отделение во вторник около 15.00. Спустя некоторое время задержанному стало плохо. Сотрудники полиции оказали ему доврачебную помощь, но спасти мужчину не удалось.

Прибывшая на место бригада "скорой помощи" констатировала смерть мужчины, наступившую, по предварительным данным, в результате острой сердечной недостаточности.

По данному факту начата служебная проверка, призванная установить все обстоятельства случившегося.