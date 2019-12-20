Мослекторий: почему на Руси не было инквизиции

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23 декабря в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция на тему "Средневековый след".

На лекции мы узнаем, почему традиции европейской инквизиции не прижились на Руси. Рассмотрим, что роднило и что отличало русское государство от средневековой Европы в культуре, ценностях и мировоззрении. Также узнаем ответы на интересные вопросы. Почему в средневековой Руси не любили отмечать Новый год? Как архиепископ Геннадий Новгородский попытался стать главным русским инквизитором? За что в средневековой Руси можно было стать еретиком?

Об этом и не только гостям Мослектория расскажет Аркадий Тарасов, кандидат исторических наук, старший преподаватель исторического факультета МГУ имени Ломоносова.

Смотрите трансляцию 23 декабря в 19:00 на этой странице или портале Мослекторий. Трансляция может задержаться, благодарим за понимание.