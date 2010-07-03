Мослекторий покажет лекцию Павла Любимцева о театральном искусстве

12 августа в "Заповедном посольстве" парка "Зарядье" состоится лекция на тему: "Творчество как образ жизни".
Кто из нас хотя бы раз не мечтал попасть за кулисы театра, чтобы узнать, как создается искусство. Творцами рождаются или становятся? Можно ли научить актера быть талантливым? Чем похожи театр, кино и телевидение? В чем особенности литературной эстрады? Приоткрыть завесу в прекрасный и загадочный мир искусства нам поможет заслуженный артист РФ, заслуженный деятель искусств, лауреат премии правительства РФ, профессор, заведующий кафедрой мастерства актера Театрального института имени Щукина Павел Любимцев. Он проведет мастер-класс, раскрывающий секреты театрального педагогического мастерства, а также ответит на вопросы по поводу выхода своей новой книги.
Смотрите лекцию 12 августа в 19:00 на этой странице или портале "Мослекторий". Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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