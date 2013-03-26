Жители различных районов Москвы сообщают о плохой уборке снега коммунальными службами.

Фото:Читатель M24.ru

"На прилегающей к домам № 18-20 территории по адресу Боровское шоссе в Ново-Переделкино снег не вывозится, гостевая зона и карманы для автомобилей не чистятся. Дворников на рабочем месте также нет, днем на дороге полный коллапс. Аварийным службам во дворе не проехать, скорую паркуют практически на шоссе", - пишет читатель M24.ru Александр Михайлович.

Читатель M24.ru Алексей также сообщает о том, что возле дома №8 по Полярной улице долгое время не убирался снег.

"При уборке снега трактор заваливает не только припаркованные машины, тем самым повреждая их, но и свободные парковочные места. Кучи снега сократили количество парковочных мест и из-за своего положения на повороте мешают проезду большегрузных машин (мусоровозы, пожарные)", - уточняет читатель.

Фото:Читатель M24.ru

На плохую работу коммунальщиков жалуется и житель Чертановской улицы дома №38.

"Всю зиму снег не убирался в должном объеме. А 26 марта после нескольких дней обильного снегопада не было принято вообще никаких действий по уборке и расчистке снега. Абсолютно не возможно проехать внутри двора (у нас огороженная территория)", - сообщает Дмитрий.

"В поселке Щапово Троицкого округа образовались снежные завалы около домов, дороги и тротуары не чистят. У меня сердечное заболевание если что-то случится ни скорая ни врачи не смогут добраться до нашего дома №31-35", - пишет читательница M24.ru Лидия.

Читатель Николай сообщает о том, что из-за обильного снегопада, который проходил в столице в течение последних трех дней и плохой уборке снега во дворе дома №57 по адресу Дмитровское шоссе образуются пробки из автомобилей, которые ищут объезд на улицу Большая Академическая.

