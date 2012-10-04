Участок Калужско-Рижской линии метро временно закрыт

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Работа

04 октября 2012, 15:30

Минимальная зарплата москвичей составит более 12 тысяч рублей

Москва работа доходы деньги заработная плата бюджет

С 1 июля 2013 года минимальная заработная плата в Москве составит 12 200 рублей. Об этом говорится в проекте соглашения, который был одобрен на заседании московской трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.

Соответствующий документ будет подписан между столичным правительством, московским объединением профсоюзов и объединениями работодателей Москвы, сообщает ИТАР-ТАСС.

Напомним, что с 1 июля 2012 года минимальный ежемесячный доход москвичей составлял 11,7 тысяч рублей.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, средняя зарплата москвичей в четыре раза больше минимальной.

Например, в 2012 году средняя зарплата в Москве составит около 50 тысяч рублей в месяц. Это на 5% больше, чем в предыдущем году.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать