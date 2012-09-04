Между москвичами и жителями регионов есть напряженность - ВЦИОМ

Две трети россиян уверены, что между москвичами и жителями других регионов существует напряженность. Наиболее склонны к такому мнению жители обеих столиц (74%), а также респонденты, проживающие в городах-милионниках (78%), приводит данные очередного опроса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Не разделяет такую позицию каждый четвертый респондент (26%). В основном это жители городов с населением чуть более 500 тысяч человек.

Кроме того, для большинства россиян Москва и Санкт-Петербург не кажутся столь привлекательными, как другие крупные или небольшие города. Каждый четвертый опрошенный (24%) хотел бы, чтобы его дети жили в небольшом городе, и эта доля практически не меняется в течение последних нескольких лет.

22% респондентов предпочли бы для детей жизнь в крупном нестоличном городе. Москва привлекает только 15% россиян, а Санкт-Петербург – 9%.

Сельская местность кажется пригодной для подобных целей каждому десятому опрошенному (11%), а жизнь за границей для детей пожелали бы 12% респондентов.

Как правило, для респондентов наиболее привлекательным является город именно того масштаба, в котором он живет. Так, жизнь в столице привлекательна, в первую очередь, для самих москвичей (43%), в крупных городах – для проживающих в них горожан (48%), в малых городах и селах - для их жителей (33 и 29% соответственно).

Всероссийский опрос ВЦИОМ был проведён 25-26 августа 2012 г. Опрошено 1600 человек в 138 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.