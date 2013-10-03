Более 900 штрафов выписало ГИБДД нарушителям правил въезда грузовиков

Сотрудники столичной ГИБДД с 1 августа по 1 октября 2013 года проверили вес более 2,1 тысячи въезжавших в город грузовиков и выписали 917 штрафов за превышение допустимой массы транспортного средства, передает пресс-служба мэрии Москвы.

В настоящее время в Москве действуют три пункта передвижного весового контроля на МКАД.

"Главной задачей комплексных проверок весового контроля крупнотоннажных автомобилей является улучшение транспортной ситуации на МКАД", - сообщил руководитель Центра организации дорожного движения правительства Москвы Михаил Порташников.

Напомним, с 1 марта 2013 года в Москву запрещен въезд фур, весящих более 12 тонн. За нарушение предусмотрен штраф от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей или лишение прав на срок от четырех месяцев до полугода. Для должностных лиц штраф составляет от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

Кроме того, с 1 октября 2013 года подать заявку на получение специализированный пропуск, позволяющий въезжать в указанное время в центральную часть города, можно только в электронном виде на сайте госуслуг города.