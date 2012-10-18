Развитие набережных Москвы-реки может стать архитектурным проектом

Развитие набережных Москвы-реки можно запустить как отдельный архитектурный и градостроительный проект, заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

"Эта тема обсуждалась ранее, сейчас надо постараться это сделать. Не только пешеходные зоны набережных Москвы-реки, но и прилегающие территории запустить в отдельный проект", - цитирует Кузнецова РИА Новости.

"Я надеюсь, что в не очень долгой перспективе мы получим новое качество Москвы-реки как центральной улицы", - высказал свое мнение главный архитектор Москвы.

Он напомнил, что уже выдвигалась идея о том, чтобы сделать набережную в Зарядье пешеходной зоной.

"Выйти пешеходной частью на реку для города было бы здорово, так как была бы возможность получить парк с пешеходной зоной, кафе, ресторанами, магазинами, обращенными к реке. Это было бы одним из самых популярных мест в Москве", - считает Кузнецов.

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