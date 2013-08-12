Сотрудники МЧС спасли тонущего человека из Москвы-реки

Сотрудники столичного управления МЧС спасли тонущего человека из Москвы-реки, информирует пресс-служба ведомства.

"12 августа 2013 года в 14 часов 36 минут спасателями поисково-спасательной станции "Рублево" с поверхности воды реки Москва (Мякининское шоссе, дом 1) был спасен мужчина 1973 года рождения", - говорится в сообщении.

Происшествие произошло в 300 метрах от берега.

Спасенному оказана первая медицинская помощь, позже он был отпущен домой.

По данным МЧС, причина происшествия - купание в запрещенном месте с признаками алкогольного опьянения.