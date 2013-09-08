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08 сентября 2013, 16:51

ЧП

Разлив масляного пятна обнаружен в Москве-реке

В Москве-реке в районе подмосковного Красногорска обнаружили разлив масляного пятна неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

Сообщение о происшествии поступило в 15:07. К месту розлива для ликвидации загрязнения выехал отряд нефтесборщиков.

Всего на устранение розлива направлено 5 единиц техники и 18 человек.

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