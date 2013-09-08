08 сентября 2013, 16:51ЧП
Разлив масляного пятна обнаружен в Москве-реке
В Москве-реке в районе подмосковного Красногорска обнаружили разлив масляного пятна неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.
Сообщение о происшествии поступило в 15:07. К месту розлива для ликвидации загрязнения выехал отряд нефтесборщиков.
Всего на устранение розлива направлено 5 единиц техники и 18 человек.
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