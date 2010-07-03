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Общество

18:02

Москва онлайн: бал-перформанс AfterHalloween в "Галактике блуждающих душ"

Москва онлайн общество

Фото: предоставлено организаторами

2 ноября в центре столицы пройдет ежегодный бал-перформанс AfterHalloween. Организаторы бала – режиссер Жу Монтвилайте и продюсер Владимир Месхи – придумали сюжет вечеринки, опираясь на самые популярные произведения на космическую тему.

Согласно сюжету, гости попадут в отель "Галактика блуждающих душ", который населяют покинувшие свои миры души. Герои Артура Кларка встретят джедаев Джорджа Лукаса, персонажи Люка Бессона отправятся на "Солярис" Станислава Лема, а герои Ивана Ефремова увидят выступление дивы Плавы Лагуны из "Пятого элемента". В каждой комнате и каждом зале посетителей будут ждать представления, музыка, угощения и незабываемые встречи.

Съемочная группа Москвы онлайн посетит отель "Галактика блуждающих душ" и проведет экскурсию в космический мир для своих зрителей.

Смотрите трансляцию 2 ноября в 23:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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