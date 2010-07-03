Москва онлайн покажет красную ковровую дорожку ТЭФИ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

2 октября в Московском театре мюзикла состоится торжественная церемония вручения премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств. Съемочная группа Москвы онлайн приедет на красную ковровую дорожку, чтобы пообщаться со знаменитостями.

Премия является российским аналогом американской премии "Эмми". Она была учреждена фондом "Академия российского телевидения" в 1994 году. С 2014 года организатором премии является Комитет индустриальных телевизионных премий. В конкурсе принимают участие производители информационных, развлекательных, образовательных и других телепередач, а также телеведущие, авторы проектов и не только. Из года в год победители награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного.

Смотрите трансляцию 2 октября в 18:15 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.