Москва онлайн: какие животные обитают на городской ферме ВДНХ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

3 июля состоится экскурсия по городской ферме ВДНХ. Проведет ее специально для Москвы онлайн программный директор фермы Тамила Чергесбиева. Она расскажет об особенностях территории и о жизни каждого обитателя. На городской ферме проживают еноты, козы, коровы, бараны, альпаки и другие животные. У некоторых из них за время самоизоляции появились детеныши. Наши зрители смогут с ними познакомиться в прямом эфире.

Смотрите трансляцию 3 июля в 15:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.