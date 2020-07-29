Москва онлайн: экскурсия по истории Байконура

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

30 июля не пропустите трансляцию экскурсии по историко-документальной зоне на ВДНХ, открытой в честь 65-летия космодрома Байконур.

В выставочном зале представлены сотни архивных документов, фото- и видеоматериалов о строительстве комплекса и людях, чья судьба связана с Байконуром.

Строительство космодрома проходило с 1955 по 1957 год. Изначально это место носило название Ленинск, а до этого неофициальное – поселок Заря.

Именно с Байконура отправились на орбиту Юрий Гагарин, Алексей Леонов, Валентина Терешкова и другие отечественные и иностранные космонавты.

Смотрите трансляцию 30 июля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.