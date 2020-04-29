Москва онлайн: как меняется рынок труда во время пандемии

Фото: предоставлено Олегом Ткаченко
В время борьбы с пандемией коронавируса Россия столкнулась с рядом экономических трудностей. Фирмы вынуждены закрываться временно или насовсем. Люди теряют работу и не могут найти новую. 11 мая эксперт по HR международной рекрутинговой компании Олег Ткаченко расскажет, что происходит на рынке труда сегодня и даст советы тем, кто оказался в трудном положении.
В ходе лекции вы узнаете:
- как пандемия повлияла на бизнес;
- какие отрасли пострадали больше и меньше всего;
- что делать, если потерял работу;
- как найти работу во время пандемии;
- как сейчас происходит найм студентов;
- останемся ли мы на "удаленке" или вернемся в офис;
- как трансформируется рынок и какие изменения, скорее всего, еще произойдут.
Смотрите трансляцию 11 мая в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн
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