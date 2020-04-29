Москва онлайн: как меняется рынок труда во время пандемии

Фото: предоставлено Олегом Ткаченко

В время борьбы с пандемией коронавируса Россия столкнулась с рядом экономических трудностей. Фирмы вынуждены закрываться временно или насовсем. Люди теряют работу и не могут найти новую. 11 мая эксперт по HR международной рекрутинговой компании Олег Ткаченко расскажет, что происходит на рынке труда сегодня и даст советы тем, кто оказался в трудном положении.

В ходе лекции вы узнаете:



как пандемия повлияла на бизнес;

какие отрасли пострадали больше и меньше всего;

что делать, если потерял работу;

как найти работу во время пандемии;

как сейчас происходит найм студентов;

останемся ли мы на "удаленке" или вернемся в офис;

как трансформируется рынок и какие изменения, скорее всего, еще произойдут.