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Москва 24

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Общество

17:50

Москва онлайн: как меняется рынок труда во время пандемии

Москва онлайн общество

Фото: предоставлено Олегом Ткаченко

В время борьбы с пандемией коронавируса Россия столкнулась с рядом экономических трудностей. Фирмы вынуждены закрываться временно или насовсем. Люди теряют работу и не могут найти новую. 11 мая эксперт по HR международной рекрутинговой компании Олег Ткаченко расскажет, что происходит на рынке труда сегодня и даст советы тем, кто оказался в трудном положении.

В ходе лекции вы узнаете:

  • как пандемия повлияла на бизнес;
  • какие отрасли пострадали больше и меньше всего;
  • что делать, если потерял работу;
  • как найти работу во время пандемии;
  • как сейчас происходит найм студентов;
  • останемся ли мы на "удаленке" или вернемся в офис;
  • как трансформируется рынок и какие изменения, скорее всего, еще произойдут.

Смотрите трансляцию 11 мая в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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