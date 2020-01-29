Москва онлайн: встреча с авторами "Тотального диктанта"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

31 января в рамках научно-практической конференции "Динамические процессы в современном русском языке" состоится встреча с известными писателями, авторами текстов "Тотального диктанта". Писатели поговорят на актуальные темы, расскажут, как им удается сохранять свою грамотность, и ответят на вопросы слушателей. Свое участие в мероприятии уже подтвердили Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Геласимов.

В этом году "Тотальный диктант" будет посвящен изобретателю Константину Циолковскому и космосу. Автором текста стал современный российский писатель Андрей Геласимов.

Образовательная акция проходит ежегодно для всех желающих. На этот раз диктант состоится 4 апреля.

Смотрите трансляцию 31 января в 19:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.