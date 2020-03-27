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Москва 24

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Общество

17:27

Москва онлайн: жители столицы хотят провериться на COVID-19

Москва онлайн общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

29 марта Москва онлайн проведет трансляцию из очереди, выстроившейся у здания лаборатории, где тестируют на наличие новой коронавирусной инфекции.

Подтвердить или опровергнуть заражение COVID-19 теперь можно в частных лабораториях. Анализ платный. Обратиться туда может любой человек. Также есть возможность вызвать специалиста на дом. У пациентов берут мазок из горла или носовой полости, специальной подготовки для этого не потребуется.

Если заболевание находится на очень ранней стадии, то результат может быть отрицательный. Поэтому через несколько дней, если есть симптомы, тест нужно сдать еще раз.

Очереди выстраиваются длинные. В числе ожидающих могут быть как здоровые, так и заболевшие люди. Гражданам рекомендуется соблюдать дистанцию и использовать маски.

Смотрите трансляцию 29 марта в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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