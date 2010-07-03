Москва онлайн расскажет, можно ли вылечить рак с помощью грибов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

29 сентября в рамках грибного фестиваля в "Аптекарском огороде" пройдет лекция, посвященная лекарственным свойствам грибов. Спасают ли грибы от похмелья, бесплодия, рака? Мы часто слышали об их пользе. Но чему можно верить, а что вымысел? Мария Ярина, научный сотрудник ФГБНУ "Научно-исследовательский институт по изысканию новых антибиотиков имени Г. Ф. Гаузе", расскажет о загадочном грибном царстве, достижениях современной науки и последних открытиях микологов.

Смотрите трансляцию экскурсии 29 сентября в 17:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.