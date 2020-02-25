Москва 24: как принять участие в конкурсе "Я горжусь"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
26 февраля в МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, на которой будет объявлено начало акции-конкурса "Я горжусь". В рамках конкурса всем желающим будет предложено снять видеоролик о своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Подробнее об условиях участия и особенностях конкурса расскажут:
- главный редактор телеканала "История" и автор проекта Алексей Денисов;
- продюсер, кинорежиссер и актер Федор Бондарчук;
- заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов;
- главный редактор телеканала "Моя планета" Николай Табашников;
- продюсер Сергей Кошляков.
Сайт ягоржусь.рф уже начал работать. Его главной целью является создание общенародной семейной летописи Великой Отечественной войны. В течение всего юбилейного года лучшие работы будут демонстрироваться в эфире телеканала "История". По итогам конкурса 2 сентября 2020 года лучшие видеоролики и их авторы будут отмечены специальными дипломами и медалями.
Смотрите трансляцию 26 февраля в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.