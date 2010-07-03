Москва онлайн покажет перформанс Максима Диденко на фестивале "Форма"

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

28 июля в рамках фестиваля современного искусства "Форма" пройдет показ танцевального перформанса Максима Диденко "Коллайдер". Зрителей ждет часовое выступление, драматургия которого состоит из нескольких этапов, нагнетающих энергию поступательно. На постепенное умножение энергии работают не только хореография вместе с музыкой, но и партитура света, серия визуальных преобразований, сложная система видеопроекций, монтирующихся в режиме реального времени.

Максим Диденко – один из самых востребованных театральных режиссеров в России. Он ставит визуально насыщенные соц-арт-мюзиклы на главных сценах Москвы и Петербурга. Максим работает на стыке пластического и драматического театра под влиянием эстетики русского авангарда, театров Derevo, "Лицедеи" и АХЕ. Многократный лауреат премии "Золотая маска", премии "Прорыв" и премии имени Сергея Курехина.

Смотрите трансляцию танцев 28 июля в 21:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.