Экскурсия по выставке "Тату" в Пушкинском музее. Прямой эфир

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Проходит экскурсия по выставке "Тату" в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина.

Эта выставка – совместный проект с парижским Музеем на набережной Бранли имени Жака Ширака. В экспозиции представлено около 200 произведений масштабного хронологического и географического охвата.

Выставка рассказывает об этапах развития татуировки в разных регионах мира на примере различных материалов: от предметов традиционного искусства до произведений современных художников. Работы активных сегодня тату-мастеров показаны на созданных специально для выставки объемных силиконовых моделях – слепках с частей тела реальных людей.