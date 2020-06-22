Москва онлайн: парад судов на Москве-реке

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23 июня на Москве-реке пройдет парад судов. Начнется он от Новоспасского моста и закончится у Андреевского пешеходного моста. В параде примет участие около 40 различных судов: от теплоходов "Москвич", созданных в 1950-е годы, до современных яхт флотилии Radisson Royal.

Под звуки торжественного оркестра суда проплывут мимо Кремля, храма Христа Спасителя, парка "Зарядье", Парка Горького, памятника Петру I, здания МГУ, стадиона "Лужники".

Смотрите трансляцию 23 июня в 10:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.