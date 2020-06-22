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Общество

12:51

Москва онлайн: парад судов на Москве-реке

Москва онлайн общество

Фото: depositphotos/yulenochekk

23 июня на Москве-реке пройдет парад судов. Начнется он от Новоспасского моста и закончится у Андреевского пешеходного моста. В параде примет участие около 40 различных судов: от теплоходов "Москвич", созданных в 1950-е годы, до современных яхт флотилии Radisson Royal.

Под звуки торжественного оркестра суда проплывут мимо Кремля, храма Христа Спасителя, парка "Зарядье", Парка Горького, памятника Петру I, здания МГУ, стадиона "Лужники".

Смотрите трансляцию 23 июня в 10:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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