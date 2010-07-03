Москва онлайн: открытие катка "Восход" в Парке Горького

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

Зимний сезон в Парке Горького по традиции открывается вместе с катком. Каток получит название "Восход", а главной темой его оформления станет космос. Павильоны катка оформят в цветах и оттенках, характерных для неба в часы рассвета. Фасады строений облицуют панелями с изображением планет, спутников и звезд.

22 ноября на торжественном открытии гостей будут развлекать популярные музыкальные группы, диджеи и аниматоры. Корреспондент Москвы онлайн приедет пообщаться с первыми посетителями.

Смотрите трансляцию 22 ноября в 19:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.