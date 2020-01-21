Москва онлайн: Сергей Шнуров научит строить и развивать бизнес

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

26 января во Дворце спорта "Мегаспорт" пройдет студенческий фестиваль предпринимательства. Участников ждут мастер-классы и лекции, на которых от ведущих специалистов можно будет узнать, как основать и развить свой бизнес.

Не пропустите прямую трансляцию встречи с Эдуардом Гуриновичем и Сергеем Шнуровым.

Эдуард Гуринович – сооснователь CarPrice, которая привлекла 60 миллионов долларов от ключевых отраслевых инвесторов в Восточной Европе и Азии. Он же является сооснователем CarMoney, крупнейшего онлайн-автоломбарда в России.

Сергей Шнуров – это не только музыкант. Он снимается в фильмах и сериалах, ведет передачи, пишет музыку для кино. Сергей является создателем групп "Алкорепица", "Ухо Ван Гога" и "Диоды".

Смотрите трансляцию 26 января в 15:40 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.