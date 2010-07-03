Москва онлайн заглянет в салон президентского лимузина на открытии галереи Aurus

Фото: Москва 24/Никита Симонов

23 августа в Москве состоится торжественное открытие галереи Aurus – салона того самого отечественного автомобиля класса ультра-люкс, на котором первым прокатился президент Владимир Путин в день инаугурации.

Автомобили Aurus объединили в себе самые передовые разработки и решения отечественной и мировой промышленности. Aurus был разработан по заказу Минпромторга легендарным конструкторским бюро НАМИ, которое проектировало первые отечественные автомобили в начале ХХ столетия.

Съемочная группа посетит открытие галереи, пообщается с создателями и покажет всю внешнюю и внутреннюю красоту автомобиля.



Смотрите трансляцию 23 августа в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.