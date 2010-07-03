Москва онлайн покажет интервью с участницами конкурса Miss MAXIM-2019

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

23 июля состоится финал конкурса красоты Miss MAXIM-2019. Наш корреспондент Борис Лорер посетит мероприятие и пообщается с участницами. Девушки расскажут, как они готовились к конкурсу, и поделятся секретами красоты.

Смотрите трансляцию 23 июля в 20:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.