Москва онлайн: как делаются медицинские маски

Фото: Москва 24/Александр Авилов
20 мая съемочная группа Москва онлайн проведет для своих зрителей экскурсию по "Технополису "Москва", где ежедневно производится 900 тысяч медицинских масок и респираторов. Конвейер работает круглосуточно в четыре смены. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, до конца года технополис увеличит объем производства средств индивидуальной защиты в четыре раза – до четырех миллионов изделий в сутки. Медицинские изделия поставляют в городские учреждения, подведомственные столичному департаменту здравоохранения.
В ходе экскурсии мы пообщаемся с технологом и узнаем:
- как выглядит рабочий процесс в технополисе;
- как и из чего делаются медицинские маски;
- что делает маску надежным средством защиты от вирусов;
- как выбрать качественную маску для личного использования.
Смотрите трансляция 20 мая в 11:00 на этой странице или портале Москва онлайн
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