Москва онлайн: как делаются медицинские маски

Фото: Москва 24/Александр Авилов

20 мая съемочная группа Москва онлайн проведет для своих зрителей экскурсию по "Технополису "Москва", где ежедневно производится 900 тысяч медицинских масок и респираторов. Конвейер работает круглосуточно в четыре смены. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, до конца года технополис увеличит объем производства средств индивидуальной защиты в четыре раза – до четырех миллионов изделий в сутки. Медицинские изделия поставляют в городские учреждения, подведомственные столичному департаменту здравоохранения.

В ходе экскурсии мы пообщаемся с технологом и узнаем:



как выглядит рабочий процесс в технополисе;

как и из чего делаются медицинские маски;

что делает маску надежным средством защиты от вирусов;

как выбрать качественную маску для личного использования.